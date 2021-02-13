У работников телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком, забрали журналистскую аккредитацию на работу в Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат из фракции Голос Роман Лозинский в Facebook

«У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады», — написал нардеп.

Лозинский напомнил, что на прошлой неделе обратился к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и главе аппарата ВРУ Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i 112.

Впоследствии он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады. Это вызвало возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.