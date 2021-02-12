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НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году уменьшил стоимость оплаты услуг членов наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 14,038 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет о платежах «Нафтогаза» за 2020 год.

Так, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена – 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Натальи Бойко – 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна – 2,069 млн грн.

Как сообщалось, «Нафтогаз» в 2019 году направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 – 29,3 млн грн.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
ForUm

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