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Депутат Европейского парламента от ФРГ Максимилиан Кра считает неприемлемым решение властей Украины закрыть три оппозиционных телеканала. Он также сомневается в правдивости официальной версии о том, что эти СМИ занимались «пророссийской» пропагандой, сообщает Капитал.

«Такие решения, конечно же, неприемлемы и не должны приниматься ни украинцами, ни лидерами ЕС, которые должны защищать такие европейские ценности такие как свобода прессы», — отметил парламентарий.

Особенно циничным депутат считает то, что данное решение было принято за неделю до дебатов и голосования в Европейском парламенте касательно реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

По мнению Кра, в нападках на оппозицию новая украинская власть превзошла даже бывшего президента Порошенко.

«Я часто критиковал президента Порошенко, когда он был у власти, но должен признать, что он никогда не заходил так далеко против оппозиции», — отметил депутат, признав, что Европа могла бы более остро отреагировать на то, что происходит в Украине.

«В то время как лидеры ЕС постоянно говорят о „верховенстве права“, они предпочитают закрывать глаза на постоянные нарушения закона в Украине. И это при том, что решение о запрете трансляции трех телеканалов в Украине было осуждено Национальным союзом журналистов Украины, а также Международной и Европейской федерациями журналистов (IFJ и EFJ), которые признали его внесудебным и политически мотивированным запретом и грубыми нападками на свободу прессы», — отметил Кра.

По мнению депутата, также не было представлено никаких доказательств относительно того, что в эфире этих телеканалов проводилась некая координируемая Россией дезинформационная кампания.

«Как пример „дезинформации“ власть подает основанные на фактах утверждения о том, что ЕС находится в шаге от регистрации вакцины Sputnik V. Но я могу подтвердить это — после публикации в The Lancet статьи об эффективности российской вакцины Европейская комиссия и правительства всех западноевропейских стран выразили свой интерес к Sputnik V», — рассказал евродепутат.

Максимилиан Кра считает, что Украина попала в сложную геополитическую ситуацию, однако, верит, что все еще можно исправить.

«Сейчас ваша страна — инструмент в новой холодной войне с Россией... Тем не менее, я все еще надеюсь, что Украина будет такой, какой должна была быть с самого начала: суверенной страной, но также и мостом между ЕС и Россией», — отметил европейский парламентарий.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.
ForUm

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