Владимир Зеленский фактически объявил войну Виктору Медведчуку. Санкции против политического партнёра лидера ОПЗЖ Тараса Козака, размещение на «Миротворце» данных Оксаны Марченко, слухи о введении санкций против других депутатов из ОПЗЖ – всё говорит о том, что Президент хочет избавиться от ведущей оппозиционной партии страны. Об этом идет речь в статье, опубликованной в издании «Украина.ru».

В публикации говорится о заявлении Зеленского в 2019 году: «…партия Медведчука, там есть ещё большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объёмы кэша откуда, и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

Но за полтора года никакой «громкой истории» украинская власть изобразить не смогла. Поэтому было принято решение идти путём введения санкций, хотя закон о санкциях не предполагает введения санкций против граждан Украины.

Зеленский объяснил свои действия необходимостью противодействовать «пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности».

«Понятно, что это оправдание. А какие же реальные причины борьбы Зеленского против Медведчука?» – интересуется издание.

В публикации рассматривается Медведчук, как политик № 1, который пришел в большую политику в 1998 году, играл и играет в ней огромную роль.

Напомним, что Виктор Медведчук был главой администрации самого эффективного украинского Президента Леонида Кучмы; фактически является ключевым автором действующей редакции украинской Конституции; в правление Петра Порошенко был неофициальным «министром по отношениям с Россией», обеспечивая коммуникацию между Киевом и Москвой; сейчас возглавляет наиболее рейтинговую оппозиционную партию.

«Зеленский же ничем подобным похвастаться не может. Политиком он стал, только заняв пост Президента, и искусство большой политической игры даётся ему нелегко», – говорится в статье.

Операция против «медиахолдинга Медведчука» началась вскоре после публикации новых партийных рейтингов, которые показали резкое снижение поддержки «Слуги народа» и рост влияния ОПЗЖ. Главное заключается в том, что ОПЗЖ работает на электоральном поле Зеленского – в юго-восточных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к «прикольным видосикам»? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал Виктор Медведчук.