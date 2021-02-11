Украина закрывает телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK – это нападение на демократические принципы и свободу слова в стране, прямое нарушение Конституции и законов Украины. Об этом на своем официальном сайте заявил евродепутат, член Бундестага Робби Шлунд.
В сообщении на официальной странице говорится, что указом Президента Украины Владимира Зеленского запрещены три оппозиционных новостных телеканала.
«В частности, запрет предусматривает отзыв лицензий на вещание и блокировку телеканалов на ближайшие пять лет. Указ основан на решении Совета национальной безопасности Украины… якобы из-за угрозы национальной безопасности», – идет речь в публикации.
В интервью СМИ Робби Шлунд сказал, что Зеленский как умный и популярный Президент должен понимать необходимость разнообразия взглядов, так как такое решение вредит демократическим процессам в стране.
«Бундестаг шокирован решением Президента Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK… Данный указ наносит ущерб демократическим процессам в стране», – заявил немецкий политик.
Депутат Бундестага подчеркнул, что санкции по отношению к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK сейчас неуместны для Украины.
«Надеюсь, что в ближайшее время в Украине разрешатся все существующие дискуссии и разные мнения», – резюмировал политик.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает, потому что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время