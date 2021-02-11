Центр противодействия коррупции опубликовал расследование, в котором говорится о том, как и за какие средства депутат из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак покупал телеканалы ZiK, «112 Украина» и NewsOne в 2018-2019 годах.

Как пишет ЦПК в статье на «Украинской правде», в начале карьеры Козак не имел состояния, которые позволили бы ему построить медиаимперию, скажем, его кипрская компания Turul Investments в первые годы своего существования (2012-2015) была убыточной. Основные финансовые поступления в 2013-2015 годах она получала в виде многомиллионных кредитов, выданных на льготных условиях от других связанных между собой оффшорных фирм. Кредиты часто не возвращались и списывались в ходе финансовых манипуляций, говорится в расследовании.

«Так продолжалось вплоть до декабря 2017 года, когда нардеп наконец впервые декларирует получение дивидендов от Turul Investments на сумму 36301320 гривен. Эта кипрская фирма в дальнейшем становится основным источником доходов Козака, которые ежегодно растут в геометрической прогрессии – 128188274 гривен в 2018 году и 237 445 075 гривен в 2019 году», - говорится в расследовании.

Затем, по данным ЦПК, был еще ряд финансовых операций с дочерними и партнерскими компаниями, в частности, Teteos Global Limited (им руководит гражданская жена Козака Наталья Лавренюк, которую Медведчук называет «подругой своей жены») - эта компания добывает нефть в России и продает ее на Запад. Расследованием этих связей занимались «Схемы».

Аудиторских отчетов по 2018-2019 годы кипрской компании Козака Turul Investments нет в публичном доступе, поэтому авторам расследования неизвестно происхождение больших дивидендов депутата за тот период. Однако «вероятно, что старая схема сохранилась, и это просто кредиты от оффшорок его незадекларированной жены, на которую записана доля российского нефтяного бизнеса Виктора Медведчука», пишет ЦПК.

Именно за эти дивиденды в октябре 2018 Козак приобрел телеканал NewsOne, говорится в расследовании. Стоимость этого актива составляла более 41 млн гривен. Через три месяца, в декабре 2018 года, соратник Медведчука покупает телеканал «112 Украина» за почти 73 млн гривен, пишут расследователи. Летом 2019 Тарас Козак добавляет к своей собственности ZiK. Точная стоимость телеканала расследователям неизвестна. Впрочем, указано, что уставный капитал кипрской компании, на которую прежний владелец Петр Дыминский оформил ZiK, составил около 17 тысяч евро. Тогда медиа-менеджеры оценивали телеканал в 15-20 миллионов долларов. В то же время сам Дыминский в конце 2017 якобы начинал торг с суммы 53 миллионов долларов. Операции по приобретению по крайней мере двух из трех телеканалов (NewsOne и 112), Козак провел в Беларуси, что подтверждается данными из его электронных деклараций, пишет ЦПК.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.