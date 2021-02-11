Кассационный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии производства по одному исковых заявлений о признании противоправным и отмене указа президента о введении решения СНБО о санкциях против трех телеканалов.

По второму подобному иску суд установил для истца срок для устранения недостатков, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу срок со дня вручения этого постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым указом прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд», - говорится в сообщении.

Кроме того, истец не конкретизировал основания для привлечения СНБОУ, ООО «Новости 24 часа», ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ», ООО «Новые коммуникации» к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика. Постановлением по делу №9901/23/21 отказано в открытии производства по иску гражданина о признании противоправным и отмене указа.

Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц - юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов.

В суде также сообщили, что 8 февраля поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело № 9901/26/21).

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

После блокирования вещания в соответствии с введенными СНБО санкциями телеканалы 112 ZIK и NewsOne транслируют свои эфиры в YouTube.