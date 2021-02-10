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Блокирование Киевом нескольких телеканалов является возмутительным посягательством на свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает El País в Коста-Рике. 

То, что знаменитая El País ‒ газета с самым большим тиражом в Испании, которая издается также в странах Латинской Америки, ‒ уделила внимание теме блокировки вещания трех украинских оппозиционных новостных каналов, свидетельствует о значимости этой темы для мировых СМИ. 

«Это действительно возмутительная атака на свободу выражения мнения», – цитирует El País слова российского дипломата.

«Пресс-секретарь напомнила, что Россия неоднократно осуждала недопустимое поведение Киева в отношении СМИ, цифровых порталов, книг и даже детских изданий, которые запрещены под предлогом предполагаемой угрозы и пропаганды со стороны России», – пишет издание.

По словам Захаровой, в данном случае репрессии против украинских властей зашли слишком далеко, их уже нельзя остановить, так как украинские СМИ имеют неудобный подход к правящей элите.

«Мы надеемся, что соответствующие международные организации, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека, генеральный директор ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Ред.), комиссар Совета Европы по правам человека, представитель ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. – Ред.), за свободу прессы и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека. – Ред.), ОБСЕ не останутся равнодушными, не игнорируют этот вопиющий факт», – подчеркнула дипломат.

Также, сообщает El País, Захарова выразила надежду, что эти организации дадут адекватную оценку произошедшему и примут необходимые меры, чтобы заставить украинские власти соблюдать законы своей страны и международные обязательства.

«Находящиеся под санкциями телеканалы поддерживают связи с одним из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Партия осудила это решение, назвав его проявлением диктатуры и нарушением свободы слова в стране. Украинские телеканалы прекратили вещание, но остаются доступными на YouTube. Ограничения, которые применяются к этим каналам, включают блокировку активов, ограничение коммерческих операций, предотвращение вывода капитала из Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия лицензий и других разрешений», – информирует своих читателей El País. 

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. 

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет!» – сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.
ForUm

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