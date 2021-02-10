также в разделеОбщество
У Зеленского заявили, что РФ использует Крым для испытания COVID-вакцины 6
Детективы НАБУ проводят обыски в Энергоатоме 36
Горсовет Днипра за 9 минут уволил 655 чиновников мэрии 16
НАБУ начало расследовать закупку COVID-вакцины 19
Тупицкий отказывается выезжать из арендуемого дома в Конча-Заспе 34
Украина предложила НАТО проводить воздушные операции над оккупированным Крымом 40
«Спасибо Байдену», «Спасибо Сытнику» - в Киеве собрали пикет в поддержку главы НАБУ 15
Баканов против полного отказа СБУ от досудебного расследования 19
«Нет доказательств»: в МИД ответили на обвинения Саакашвили в адрес посла в Грузии 26
Реестр вакцинации от COVID-19 в Украине создадут на базе E-Health 10
Крымчанин с гражданством РФ пытался устроиться в Нацгвардию 14
Лесные пожары на Луганщине: чиновникам ГосЧС сообщили о подозрении 14
Канада получила материалы об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране 35
НАТО продолжит усиливать поддержку Украины в Черном море 12
В ОП опровергли информацию о создании Зеленским своей телесети 12
Украина и НАТО проведут совместные учения в Одессе 12
В Украине за сутки COVID-19 заболели 3409 человек, 7768 – выздоровели 17
Народный депутат: Запрет на использование в Украине российской вакцины является политически надуманным 37

49% опрошенных украинцев поддерживают решение властей прекратить вещание телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 февраля.

При этом 41% опрошенных не поддерживают санкции. Отмечается, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилась с 47 до 41%.

В то же время, по данным опроса, среди респондентов, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

При этом 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают). Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги