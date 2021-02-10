49% опрошенных украинцев поддерживают решение властей прекратить вещание телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 февраля.

При этом 41% опрошенных не поддерживают санкции. Отмечается, что с момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилась с 47 до 41%.

В то же время, по данным опроса, среди респондентов, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

При этом 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают). Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.