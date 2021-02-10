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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал на пять лет лицензии на вещание у трех телеканалов. Об этом сообщается на двух сайтах группы «Turquesa News» Radioturquesa и Тurquesanews (город Канкун, Мексика).    

Эта мера, информируют интернет-ресурсы, затрагивает каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащие народному депутату Украины Тарасу Козаку, которые попали под санкции за отношения с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Телеканалы выступили против этой меры, выпустив заявление, в котором обвинили Президента в сведении счетов», – идет речь в новостях мексиканских сайтов.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. 

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал политик.

Также Медведчук отметил, что украинцам необходимо задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.
ForUm

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