Действующий президент Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. На последнем месте из всех предложенных социологами вариантов — нынешний директор НАБУ Артем Сытник. Его хотели бы видеть главой государства в разы меньше украинцев, чем даже Арсения Яценюка и Александра Вилкула.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 10 по 20 января 2021 года Центром «Социальный мониторинг», передает «Капитал».
На вопрос «За кого из кандидатов на пост Президента Вы бы проголосовали?» среди тех, кто определился и безусловно пойдет голосовать, самые высокие проценты голосов набрали следующие кандидаты:
Владимир Зеленский — 20,4%;
Петр Порошенко — 19,6%;
Юрий Бойко — 17,7%;
Юлия Тимошенко — 11,0%;
Игорь Смешко — 7,1%;
Виктор Медведчук — 6,3%;
Олег Ляшко — 3,8%
Анатолий Гриценко — 3,7%
Среди других кандидатов, включенных в список, но не преодолев 3-х процентный барьер, были озвучены следующие политики:
Владимир Гройсман — 2,2%;
Олег Тягнибок — 2,1%;
Дмитрий Разумков — 1,4%;
Андрей Белецкий — 1,4%;
Виталий Кличко — 0,9%;
Арсений Яценюк — 0,5%.
Александр Вилкул — 0,4%
Артем Сытник — 0,2%.
12% опрошенных не смогли определиться со своим выбором, еще 13,5% указали, что не планируют голосовать и 2,4% не прочь испортить бюллетень.
На вопрос «В какой мере Вы доверяете указанным организациям, общественным институтам, отдельным государственным деятелям?» среди предложенного списка меньше всего украинцы доверяют Верховной Раде Украины — 83,3% («совсем и скорее не доверяют») и Кабинету Министров Украины — 81,5% соответственно. Доверяют Верховной Раде Украины — 12% («полностью и скорее доверяют») и Кабинету Министров Украины — 13,3% соответственно.
Далее в антирейтинге по уровню доверия оказались Прокуратура Украины — 74%, Национальный Банк Украины — 72,9% и Национальное антикоррупционное бюро Украины — 71,9%. Доверяют украинцы («полностью и скорее доверяют») прокуратуре Украины — 14,3%, Национальному Банку Украины — 17,9% и Национальному антикоррупционному бюро Украины — 12,7% от опрошенных.
Таким образом, политическим институтам в украинском обществе не доверяют в большей степени, чем правоохранительным органам, государственным институтам и службам, отмечают социологи.
Опрос проведен методом личного интервью (face-to-face (PAPI)) опрошено 2000 респондентов, представляющих все население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по региону, типу населенного пункта, полу и возрасту. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время