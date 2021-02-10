Президент Украины Владимир Зеленский не намерен открывать собственный телеканал или создавать телевизионную сеть, заявил заместитель руководителя его офиса Кирилл Тимошенко.

«Президент Зеленский не стремится строить свои каналы, свою телевизионную сеть или еще что-то. Мы открыто всем каналам говорим, что мы делаем, и надеемся на то, что они открыто готовы это ретранслировать в своих средствах массовой информации. Вот и все. Насчет строительства какой-то телевизионной сети вообще вопрос не стоит», — сказал он в интервью Радио НВ.

Говоря о закрытии телеканалов, которые относят к орбите влияния нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тимошенко подчеркнул, что не вел переговоров с этим политиком перед тем, как СНБО наложил на 112 Украина, ZIK и NewsONE санкции.

«Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую», — отметил замглавы Офиса президента.

В то же время источник НВ в окружении Зеленского сообщал, что начиная с октября 2019 года команда президента пыталась договориться с Медведчуком, а переговорщиком от Банковой выступал именно Кирилл Тимошенко.

Офис Зеленского, по информации источника, договорился о том, что медиагруппа не критикует лично президента. Дополнительно Банковая получила право частично утверждать гостей в студии 112, ZIK, NewsONE, посылая им список разрешенных и неугодных спикеров.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.