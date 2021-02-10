Запрет на использование в Украине российской вакцины от коронавируса, эффективность которой признали многие страны мира, является политически надуманным.

Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Etnonews рассказал бывший губернатор Одесской области, депутат Верховной Рады, руководитель Одесской городской партийной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николай Скорик.

По его словам, ситуация с вакцинацией населения от коронавируса в Украине окончательно провалена.

«Мы на окраине всего этого процесса. Журнал The Economist дал свой обзор, в котором сказал, что существует очень высокий риск, что к концу 2023 года вакцины не хватит на большую часть населения. И мы входим в число 85 стран, у которых такая же ситуация. Преимущественно это африканские страны», – обратил внимание он.

Парламентарий рассказал, что, будучи кандидатом в мэры Одессы от ОПЗЖ на прошедших местных выборах, во время общения с избирателями часто затрагивал тему вакцинации.

«Когда я задавал людям вопросы, а готовы ли они вакцинироваться российской вакциной, то подавляющее большинство людей сказало, что если это будет добровольно, то есть если они будут знать, что вакцина безопасна, им все равно, кто ее сделал», – отметил он.

В ситуации с вакцинацией населения от коронавируса, убежден Скорик, нужно отказаться от политической составляющей.

«Уже даже Боррель (глава европейской дипломатии – прим. ред.) сказал, что он будет способствовать ее (российской вакцины – прим. ред.) сертификации в Европе. Если это так, то нашим тоже нужно убрать политическую составляющую и перестать рассказывать про агрессора. Потому что если мы покупаем электроэнергию, нефть, уголь, то почему мы не можем купить газ и вакцину? Это политически надуманные вещи, на которых ситуацию в очередной раз пытаются раскачивать», – добавил он.

Скорик убежден, что Украине нужно выстраивать нормальные отношения со всеми странами через призму реализации Минских соглашений, а также нормализовать отношения с Российской Федерацией, а потом уже вести диалог о Крыме.

«А путать эту ситуацию с тем, что наши граждане не могут прививаться российской вакциной, при том, что у них нет никакой другой вакцины, я считаю, что это бред», – подытожил он.