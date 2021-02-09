Украинские власти не планируют вводить санкции против телеканала «Интер», даже если Соединенные Штаты добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа по коррупционному делу.

Об этом сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Укринформ.

«Я не жду этого ... Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции», - сказал министр на вопрос модератора о возможных санкциях против «Интера».

Он пояснил, что единственная возможность для того, чтобы ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ - это связь с террористической деятельностью. При этом Малюська заметил, что он лично не имеет информации по делу Фирташа, что он каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.

«Поэтому я не жду этого (введения санкций против« Интера» - ред.) в ближайшем будущем», - сказал министр юстиции.

Кроме того, Малюська отметил, что введение санкций против трех пророссийских телеканалов и их владельца Тараса Козака полностью соответствует украинскому законодательству, как бы его ни критиковали оппоненты.

Он напомнил, что введение Украинским государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: «Более 60 граждан Украины оказались под санкциями на протяжении последних пяти лет». Кроме того, по его словам, СНБО и Президент Украины за это время ввели ограничения для более чем 260 украинских компаний.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.