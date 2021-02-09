В Орджоникидзевском районном суде города Харьков 9 февраля началась рассмотрение дела против бывшей главы Славянска Донецкой области Нели Штепы.

Как передает Радио Свобода, во время заседания прокурор Александр Чекин зачитал обвинительный акт.

По версии следствия, в 2014 году Штепа, которая в то время занимала должность городского головы Славянска, вопреки присяге, «действовала в интересах террористических организаций, которые пытались свергнуть государственный строй и нарушить территориальную целостность Украины». Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. «Будучи представителем власти, Штепа поступила ряд уголовных преступлений... Штепе было известно, что на территории Донецкой области создан террористическую организацию - так называемую «ДНР», - зачитал на заседании прокурор.

Также в обвинительном акте указано, что по версии следствия, Штепа организовала соцопрос среди жителей Славянска по федерализации. «Нарушая присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мер по противодействию захвату административных зданий террористами. Не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации», - отметил прокурор.

Также во время заседания прокурор зачитал имена и обстоятельства смерти людей, к гибели которых, по версии прокуратуры, привели действия Штепы. Список занял 18 страниц обвинительного акта.

Сама экс-мэр Славянска не считает себя виновной.

Штепу задержали в июля 2014 года во время освобождения украинскими военными Славянска от пророссийских боевиков. Тогда ее взяли под стражу, три года она провела в СИЗО, впрочем в 2017 году ее отпустили под круглосуточный домашний арест с использованием электронного браслета.

За время слушаний по делу Штепы пять раз меняли коллегии судей и сами суды. 20 января 2021 суд избрал Штепе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 28 января она не явилась на заседание якобы из-за занятости в городском совете Славянска, где она является депутатом. На местных выборах осенью 2020 Штепа баллотировалась сразу как кандидат в мэры города, и как кандидат в депутаты от «Партии мира и развития». В кресло мэра Штепа так и не села и была исключена из «Партии мира и развития» при поддержке кандидата от «ОПЗЖ».