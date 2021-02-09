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Санкции президента Украины в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne, и ZIK – это первый шаг к установлению диктатуры и использованию методов информационной блокады, которые действовали в нацистской Германии и действуют сейчас в тоталитарной Северной Корее. Все это создает информационный и культурный вакуум, в котором будет расти и воспитываться наше будущее поколение. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал военный историк Юрий Дудкин.

«Чего ждать от власти – предсказать сложно. Отключая эти три самые важные, я считаю, украинских телеканала ("112 Украина", NewsOne, и ZIK. – Ред.), мы, наверное, все-таки придем к методам НСДРП нацистской Германии 33-го года, когда у граждан оккупированных государств конфисковывали телевизоры, чтобы они не могли слышать правду, чужие голоса Москвы, Лондона, Вашингтона», – сказал эксперт.

Также он отметил, что не удивится, если действующая власть по примеру Северной Кореи введет для украинцев тотальную регистрацию мобильных телефонов.

«У нас будет действительно тотальная, как в Северной Корее, регистрация смартфонов. Что-то еще придумают. Уже о кислороде я даже молчу, – подчеркнул Дудкин, добавив, что после посягательств на свободу слова от «слуг народа» можно ожидать чего угодно.

Исходя из всего этого, военный историк предположил, что мы получим целое поколение, выросшее на «правильных» книгах, «правильных» фильмах и «правильном» телевидении.

«Меня очень волнует, здорово волнует и давно, будущее нашей молодежи. Посмотрите в каком информационном, воспитательном культурном вакууме на сегодняшний день наши школьники и молодые люди», – резюмировал Юрий Дудкин.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это попытка «закрыть рот тем, кто доносит людям правду, и эта правда очень горькая для господина Зеленского». Парламентарий уверен, что данный террор будет продолжаться, потому что власти нужно скрыть собственные провалы.
ForUm

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