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Жена народного депутата от политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко отреагировала на внесение ее в базу сайта «Миротворец».

«Единственное, что могу сказать всем «миротворцам»: не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать. Господь с нами», - написала Марченко в Instagram.

В видеообращении Марченко также заявила о телефонных звонках на ее мобильный номер и нецензурных высказываниях в ее адрес от неизвестных.

«Ребята, не тратьте время, ни меня, ни моего мужа это не остановит и не испугает», - заявила телеведущая.

Напомним, накануне «Миротворец» внес Оксану Марченко в свои списки за «финансирование террористов и русских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины».
ForUm

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