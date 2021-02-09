Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову превышает доверие к президенту Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные исследования социологической службы Центра Разумкова.

Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике, однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют ˗ 53%) и Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%).

Доверие Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют ему 70%), лидеру партии «Европейская солидарность», пятому президенту Петру Порошенко – соответственно 19,5% и 75,5%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 19% и 75%, бывшему лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку – 18% и 70%, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку – 15% и 77,5%, экс-президенту Грузии Михэилу Саакашвили – 14% и 74%, сопредседателю партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадиму Рабиновичу – 14% и 76,5%, главе МВД Арсену Авакову – 12% и 76% , премьер-министру Денису Шмыгалю – 8% и 71,5%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку – 6% и 64%, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой – 5% и 60%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, в рейтинге доверия к политикам лидирует мэр Киева Виталий Кличко, президент Владимир Зеленский – на втором месте.