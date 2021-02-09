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В Верховный суд поступил третий иск на обжалование указа Президента, которым были введены санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе суда.

«От физического лица поступил третий иск, которым оспаривается указ президента о введении санкций в отношении трех телеканалов», - сказали в пресс-службе.

При этом в суде отметили, что ВС еще не открыл производство ни по одному из трех исков.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

После блокирования вещания в соответствии с введенными СНБО санкциями телеканалы 112 ZIK и NewsOne транслируют свои эфиры в YouTube.
ForUm

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