В ходе анализа финансовых отчетов политических партий «Слуга народа» за второй квартал 2020 года и политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» за I квартал КИУ обнаружил аномальные показатели в соотношении официального количества работников партии к площади офиса, который арендует политическая сила, что может свидетельствовать о теневом характере финансирования политических партий.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КИУ.

Так, согласно данным отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера один работник «слуги народа» в среднем работает на офисной площади размером более 200 кв.м., что является аномально высокой цифрой. Всего в центральном аппарате партии работает 8 человек. При этом партия указывает, что арендует помещение в конгрессно-выставочном центре «Парковый» (Киев, Парковая дорога 16А) общей площадью 1 828,2 кв. м. Этот адрес также указан на официальном сайте партии как главный офис политической партии «Слуга народа». В частности, в КВЦ «Парковый» происходило выдвижение кандидатов от партии на последних местных выборах. Согласно данным отчета арендная плата за указанное помещение в марте 2020 составила 987 853 грн, апреле 2020 - 1111245 грн. Таким образом по данным финансового отчета партии 8 официальных работников партии работают в офисе площадью 1828 кв.м., что составляет в среднем 228 кв.м. на одного работника.

Похожую аномалию КИУ обнаружил у партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Согласно данным финансового отчета партии за I квартал 2020 в центральном аппарате политсилы работает только 3 человека. При этом партия арендует офисные помещения общей площадью 2032 кв.м., что составляет 677 кв.м. на одного работника.

Что касается других парламентских партий ситуация следующая:

«Голос»: 38 работников, площадь офиса – 437 кв.м.;

ВО «Батькивщина»: 92 работника, площадь офиса - 1177 кв.м.;

«Европейская солидарность» 41 работник, площадь офиса - 2164 кв.м.

Глава КИУ Алексей Кошель так прокомментировал результаты мониторинга «Официальные данные о пустых партийных офисах могут свидетельствовать лишь об одном – теневом характере финансирования политической партии и зарплатах в конвертах. Такие огромные офисы не могут обходиться без охраны, секретарей, орготдела, компьютерных специалистов и тому подобное. По самым скромным подсчетам в офисе должны работать как минимум 30-40 человек».

КИУ призывает Национальное агентство по предупреждению коррупции тщательно изучить указанные пункты официальных финансовых отчетов на предмет возможного теневого финансирования этих партий.