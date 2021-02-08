Указ президента Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина» - это попытка нанести удар по главе политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктору Медведчуку. Так политический эксперт Павел Себастьянович прокомментировал скандал вокруг попытки власти запретить телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина». Мнение эксперта цитирует издание «Страна.ua» - www.strana.ua.

«Что даст Зеленскому удар по Медведчуку электорально? На кого он рассчитан? Электорат Порошенко этот шаг не убедит переметнуться от него к Зеленскому. Как, впрочем, и никакие шаги Зеленского вообще. Малороссс, так сказать», - поясняет эксперт.

В то же время Себастьянович прогнозирует, что сторонники «Оппозиционной платформы - За жизнь» и Виктора Медведчука только укрепят свои ряды.

«Электорат Медведчука, наоборот, укрепит свои ряды. Те, кто смотрел три закрытых канала, будут озлоблены и найдут другие источники информации. Обладатели ресурса быстро сменят площадку вещания и перестрахуются от подобных шагов президента в будущем», - предрекает эксперт.

Себастьянович поясняет, что украинцы ожидают от Зеленского реформ, а запрет телеканалов не решает ни одной из проблем Украины.

«Электорат центристский сидит, в основном, в ютьюбе и фейсбуке, и ждёт от Зеленского реформ. А закрытие каналов - это не реформа. Это демонстрация силы госаппарата. Да, мы все увидели, что госаппарат силён, что дальше?

На улице тарифный майдан и протесты ФОПов - никаких решений этих проблем Зеленский не предлагает, а наоборот, держит при себе и двигает в кабмин персон, которые и являются авторами этих проблем. Законы про БЕБ и СБУ оставляет все полномочия по давлению на бизнес там, где они и были, а двери нового органа распахнуты для старых проверенных кадров ДФС, СБУ и пр.», - уточняет он.

В связи с этим Себастьянович высказывает прогноз, что падение рейтинга Зеленского продолжится.

«Судебная, налоговая реформы на той же стадии, что и последние 7 лет. Их нет. Если я ошибаюсь в своей оценке - мы увидим взлёт рейтинга Зеленского в следующем опросе. Если не ошибаюсь - дальнейшее падение», - заключает политический эксперт Павел Себастьянович.