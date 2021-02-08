Французская википедия дополнила статью о президенте Украины Владимире Зеленском.

В частности, в статье теперь говорится о шаге главы государства, запретившего деятельность в Украине трех телеканалов: «112 Украина», NesOne и ZIK.

«В феврале 2021 года, следуя рекомендациям Совета национальной безопасности и обороны, он (Владимир Зеленский. – Ред.) запретил вещание трех телеканалов, обвиняемых в том, что они являются органами пропаганды в пользу Российской Федерации. Соответствующие СМИ («112 Украина», NewsOne и ZIK) принадлежат народному депутату Украины Тарасу Козаку, но на самом деле контролируются Виктором Медведчуком. Этот шаг был предпринят по указанию администрации нового президента США Джо Байдена на фоне растущих намерений проголосовать за оппозиционных кандидатов», – сказано в заметке.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал политик.