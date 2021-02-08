Украинская власть не сможет выиграть войну против журналистов. А попытка президента Владимира Зеленского запретить работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK только добавит популярности главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку.

Так известные украинские блогеры прокомментировали появление указа президента Владимира Зеленского, вследствие которого власть вводит запрет на деятельность каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Блогер сайта www.strana.ua Олеся Медведева напомнила Зеленскому, что еще никто из политиков не выигрывал войну с журналистами.

«Что хочу сказать… Никто еще не выигрывал войну против журналистов», - написала Медведева в Facebook.

Историк Александр Каревин прогнозирует, что Зеленским такими действиями не только «похоронит» свой рейтинг, но и поспособствует росту поддержки своего главного политического оппонента в лице Виктора Медведчука.

«Одним указом похоронить свой и без того падающий рейтинг, а заодно поднять рейтинг своего политического конкурента Медведчука - это надо уметь!», - иронизирует историк Александр Каревин.

А блогер Никита Трачук обращает внимание, что такого наступления на свободу слова и репрессий не было даже во времена режима Порошенко.

«Президент страны вводит санкции против гражданина этой страны, депутата, избранного людьми, который при этом владеет тремя очень популярными оппозиционными каналами, которые смотрят миллионы людей. Эти каналы критикуют власть. Указом президента эти каналы хотят фактически закрыть», - подчеркивает блогер.

По словам Трачука, попытка Зеленского закрыть телеканалы, связанные с «Оппозиционной платформой – За жизнь» Виктора Медведчука – это наступление на свободу слова и репрессии.

«Конкретное наступление на свободу слова и медиа-репрессии. Давайте называть вещи своими именами. Такого не было даже при Порошенко», - возмущается блогер Никита Трачук.