Жену народного депутата, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксану Марченко внесли в базу центра «Миротворец».

Согласно информации на сайте, Марченко внесли за «финансирование террористов и российских оккупантов».

«Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ», - указали в «Миротворце».

По данным центра, Марченко является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работают в сельском хозяйстве, заготавливают лес, проводят инженерные изыскания, работают в медиа в Украине, России и оккупированном Крыму.