«Если сегодня просматривать информационное интернет-пространство, то увидим, что тема "закрытия телеканалов Медведчука" стала топовой в Украине. Реакции людей на это событие диаметрально противоположные. А правда, по моему мнению, мнению юриста - должно быть соблюдание закона, несмотря ни на что. А с этим в нашей стране, с момента объявления независимости, проблема. В Украине уже на протяжении почти 30 лет действует принцип политической целесообразности», - так охарактеризовал сложившуюся ситуацию с телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK Алексей Фазенкош, глава Союза адвокатов Закарпатской области, кандидат юридических наук.

Фазенкош подчеркивает, что каждый Президент Украины, независимо от политических взглядов, старается подстроить Конституцию под себя, из-за чего страну лихорадит от правовой неопределенности. Хаотичные и непрогнозируемые действия нынешнего Президента Украины, считает ученый, могут привести к диктаторству.

«Это же так удобно: не надо слушать оппозицию, другое мнение, а можно делать то, что хочу, и мне за это ничего не будет», - отметил эксперт.

Фазенкош утверждает, что на сегодняшний день правовой нигилизм, в угоду политической целесообразности, продолжает править в государстве.

«С моей точки зрения, как юриста, закрытие трех телеканалов - это грубое нарушение Конституции Украины (ст. 34): "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом - по своему выбору. Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия". Закон, который ограничивает эти права, - это Закон Украины "О санкциях", в котором четко прописано (ст. 1, п. 2): "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность". Как видим, что в данной статье закона четко прописано против кого должны быть применены санкции», - пояснил он.

Фазенкош аргументировал факт, что «телеканалы Медведчука» не подпадают под действие данной статьи.

«Тогда почему против них ввели санкции? Я убежден, что правовых оснований для этого нет, и в суде владельцы телеканалов отстоят свое право на предпринимательскую и журналистскую деятельность, как юридический субъект Украины, который не нарушал украинского законодательства», - говорится в публикации.

Фазенкош также отметил политические мотивы закрытия телеканалов, которые использовала власть:

«1. Телеканалы закрыли, потому что они являются антиукраинскими, потому что поддерживают агрессию России против Украины. Но, ни в решении СНБО, ни в Указе Президента не приведено ни одного доказательства в подтверждение данного тезиса. Как телезритель, я тоже ни разу не увидел и не услышал, чтобы модераторы и гости данных телеканалов выражали пророссийские мысли. Были разные взгляды на решение конфликта с Россией, но ни слова о поддержке агрессии России.

2. Телеканалы финансируются Россией. Ни одного доказательства. Какие туманные утверждения, что такая информация есть, но она засекречена.

3. На телеканале выступают только сторонники России, пророссийски настроенные политики. А это уже совсем смешной тезис. Вспомним как активно перед выборами "112" и NewsOne агитировали за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На данных телеканалах выступали деятели почти всех политических сил Украины. Зрители, без цензуры, имели возможность оценить идеологию и политические взгляды представителей украинской элиты. На данных каналах выражали свою политическую точку зрения Савик Шустер, Михаил Саакашвили, и многие другие».

Адвокат отметил интересный момент - когда закрыли каналы, то в информационном пространстве практически исчезли темы о тарифах, о тотальной «кассации» малого бизнеса.

По мнению Фазенкоша, Владимир Зеленский начинает сердиться, а точнее - терять уверенность в своих действиях. Кандидат юридических наук напомнил, как в начале своей президентской карьеры Владимир Александрович заверил, что никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы.