Указ президента о прекращении вещания телеканалов 112 Украина, NewsOne, Zik, работавших против Украины и на деньги России - крайне важный шаг для защиты информационного пространства, но не достаточный. Пока Медведчук и Ко оспаривают это решение в Верховном суде, часть аудитории (что было вполне прогнозируемо) перекочевала на другие телеканалы с пророссийской повесткой дня, как, например, мураевский «НАШ». «Аудитория этого канала выросла более чем в 3,5 раза», - пишет сайт «Детектор медиа». Очевидно, заблокировать «НАШ» и ряд других антиукраинских медиа («Интер», «Страна», «Вести» и т.п.) подобными методами (решением СНБО) не получится. По крайней мере, сейчас. «Таких - много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем соответственно реагировать», - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Значит, нужно искать какие-то другие законные способы противодействия.

Спрашиваем у экспертов, каких законов в сфере СМИ нам очень не хватает на седьмом году войны?

НОВОЕ МЕДИЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

«Мой ответ однозначен: все, что мы сейчас имеем в информпространстве (пропагандистские каналы заблокированы именно СНБО - и это стало возможным благодаря доказательствам финансирования из России и не касается даже контента), произошло потому, что за 7 лет в государстве не принято законодательство в сфере медиа», - комментирует Укринформа председатель Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Ольга Герасимюк.

По ее словам, страна сейчас живет по телерадиозакону времен начала Независимости, а мир живет в цифровую эпоху, где регулированре подобным слабым законом - это как пытаться включить ламповый телеприемник «Берёзка», имея в айфоне весь Инфомир, все инфовлияния. «Лишь недавно стихли ожесточенные крики против предложенного закона о дезинформации, сейчас обвиняют общество «письмами известных журналистов», что блокируют принятие закона о СМИ. Во главе всех этих кампаний - пропагандистские медийные ресурсы, три из которых сейчас заблокированы органом нацбезопасности, - говорит Герасимюк.

Показательно, продолжает председатель Нацсовета, что на днях представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила брифинг жесткой критике украинского проекта закона о СМИ. «И все месседжи, которые она озвучила - один к одному повторяются «известными журналистами» в призывах к закрытию регуляторного органа Украины Нацсовета и запрету принятия Закона о СМИ. Закон о медиа - это закон, утверждающий и укрепляющий свободу слова. Потому что свобода слова - это ответственность, это этика, это правила», - отмечает Ольга Герасимюк. И добавляет: «Это значит, что мы точно должны этот Закон принять как можно быстрее, потому что вокруг него идут бои на информационном фронте - этот бой мы должны выиграть, за нами - Украина».

НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА ФИНАНСОВУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЕЩАТЕЛЕЙ

«Необходимо изменить закон о телевидении и радиовещании, допустив аннулирование лицензии не только Нацсоветом, но и решением СНБО», - считает нардеп фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

По его словам, враждебная пропаганда плавно перемещается с трех «каналов Медведчука» на другие, не закрытые каналы, где тот же Медведчук среди опосредованных совладельцев. «Или перемещается на каналы, ведущие враждебную пропаганду и тоже контролируются через финансирование агрессора, но не вошедшие в санкционный список. А таких немало, и враждебная активность там только усилится », - утверждает нардеп.

Поэтому он настоятельно рекомендует взяться наконец за вопросы финансовой прозрачности вещателей. «В парламенте с начала этой каденции лежит мой законопроект о прозрачности медиа-собственности и медиа-финансирования (№2072). Украинцы должны точно знать, кому принадлежат те или иные каналы, какими средствами они финансируются. Общество должно об этом знать. Если это произойдет, то никогда сепаратистские медиа и медиа страны-агрессора, финансирование страны-агрессора не будет так свободно себя чувствовать в независимой стране (...) Законопроектом предусматривается возможность довольно скоро или привести их деятельность в соответствие с законодательством, или закрыть их, если они осуществляют такую ​​деятельность на средства, полученные преступным путем», - подчеркнул Николай Княжицкий.

УКРАИНА ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ СИСТЕМНО, ИНАЧЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ ФАТАЛЬНЫМИ

Директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войткив утверждает, что несмотря на прямое столкновение с Россией, в Украине - один из самых слабых регуляторов медиа в Европе, с ограниченными полномочиями. Фактически, каждый, кто имеет деньги и политическое влияние, сегодня может зайти в украинское информационное пространство и делать что угодно.

«Хотя именно сегодня война нарративов становится важнее военного противостояния, ведь противостояние выигрывают не с помощью танков, а через информационное воздействие, - говорит эксперт. - У нас системная хроническая болезнь. Отсутствии прозрачных и четких правил, определяющих, что такое дезинформация, и какая ответственность за нее предполагается».

По его словам, 2 февраля эту болезнь решили пролечить «антибиотиком» в виде решения СНБО, но этот «антибиотик» будет иметь ограниченное действие.

«Невозможно регулярно закрывать медиа подобными методами. Поэтому пора системно противодействовать дезинформации. Как именно? Страны НАТО, например, выработали три принципа в борьбе с пропагандой: а) должна быть мощная коммуникационная стратегия, ваша собственная история, нарратив, что вы делаете, куда направляетесь; б) сильная кооперация между государственными и негосударственными институтами, экспертами, общественными организациями; в) эффективная технологическая подготовка, умение пользоваться различными коммуникационными инструментами».

Все это у нас в дефиците. Особенно это касается мощной коммуникационной стратегии и собственного нарратива. «Последние годы мы, пожалуй, чемпионы в «войне всех против всех». Доминирует зрада, негатив, градус политического противостояния растет с каждым днем. В этих условиях российской машинке дезинформации легко делать свою работу», - говорит Войткив.

Поэтому, чтобы выйти победителем в войне за независимость, отмечает эксперт, нам просто необходимо сделать выводы и начать комплексное «терапевтическое лечение».

«Элементы лечения: во-первых, юридическая база для борьбы с дезинформацией, во-вторых, коммуникационная стратегия и культивирование собственной идентичности - не "ура-патриотической", а объединяющей, с терпимостью к иному, в-третьих, развитие критического мышления и медиаграмотности, в-четвертых, построение гражданской сети защиты информационного пространства, в-пятых, незыблемость настоящей свободы слова. Без этой «терапии» нас ожидают неутешительные результаты. Последствия бездействия могут быть фатальными», - резюмировал Валентин Войткив.

НЕ ХВАТАЕТ НЕ НОВЫХ ЗАКОНОВ, А НАДЛЕЖАЩЕГО И ЧЕТКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ

Медиа-юрист Али Сафаров считает, что действующее законодательство Украины в целом обеспечивает процедуры установления справедливости. Даже в случае блокирования упомянутых телеканалов путем применения механизма санкций - действующее законодательство Украины имеет механизмы рассмотрения вопроса и возможного его пересмотра в суде, и восстановления справедливости и законности, если санкции были наложены неправомерно.

«Наличие таких предохранителей - главный признак демократического законодательства, отличает демократическое общество от произвола и бессистемности авторитарной власти. Да, такой предохранитель создает проблемы при чрезвычайных обстоятельствах, в частности в условиях войны, в том числе информационной. Тем не менее убрать этот предохранитель было бы «лекарством, которое хуже болезни», - отмечает медиа-юрист. И добавляет, что на седьмом году войны, в том числе на информационном фронте, нам очень не хватает не новых законов, а должного и четкого выполнения существующих законов, исходя из главных принципов демократического общества: «Именно невыполнение органами власти возложенных на эти органы функций - приводят к таким вот специфических способам защитить информационное пространство Украины».

«Существующие законы позволяют блокировать распространение дезинформации, если на то есть политическая воля», - считает и шеф-редактор интернет-издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева.

Впрочем, считает она, не мешало бы внести правки в закон о Нацсовете. «Правки, которые бы позволили Нацсовету блокировать вещание телеканала или радиоканала после, например, получения трех-четырех предупреждений или штрафов, даже если еще продолжаются суды по ним. Это точно заставило вещателей быть осмотрительнее с распространением манипуляций и дезинформации», - считает медиа-эксперт.

Кроме того, говорит она, следует расширить перечень запрещенных в эфире вещей, прописав и дополнив определение и терминологию с учетом современные вызовов информационно-гибридной войны.

НУЖЕН ЗАКОН ОБ АНТИУКРАИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Со своей стороны политолог Виталий Бала считает, что не нужно принимать какие-то отдельные законы о коллаборационизме, о сепаратизме или, наконец, о медиа и тому подобное. А просто принять один большой - с условным названием «Об антиукраинской или антигосударственной» деятельность, в котором могут содержаться все эти вопросы - в отдельных разделах, с четкими определениями и т.д.

«Нужно четко очертить в таком документе «красные линии», прописать, что является антиукраинской деятельностью, за что предусмотрена административная или уголовная ответственность (...) Если, например, какое-то СМИ, журналист/колумнист напишет/скажет что-то вроде «Россия - не агрессор» или «никакой аннексии Крыма не было», «на Донбассе гражданская война» и т.д. - пусть ждет соответствующих последствий. Это обязательно надо делать. У нас седьмой год идет война, в том числе - информационная. Надеюсь, это решение станет катализатором. Ведь в таком случае гораздо проще будет решать вопрос, что делать с теми, кто называет себя «медиа», - резюмировал политолог.