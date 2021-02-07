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Россия, вероятнее всего, ответит Украине на блокирование телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. В МИД призвали готовиться к отражению возможного удара из Москвы.

Об этом заявил "Радио Свобода" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению главы МИД, сейчас у руководства РФ есть более важные проблемы, однако санкций в отношении телеканалов соратника Виктора Медведчука они не забудут, «и ответ прилетит». Он добавил, что Украина должна подойти к этому как зрелое государство.

Кулеба отметил, что худшее, что могла сделать Россия, она уже сделала, незаконно оккупировав часть украинских территорий. Однако после введения санкций против трех каналов Киев должен понимать, что Москва будет жестко защищать свои интересы.

«И мы должны быть готовы к этому. Где прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией», - отметил глава украинской дипломатии.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».
ForUm

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