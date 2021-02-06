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Вместо того чтобы решать насущные политические и социально-экономические проблемы в Украине, Зеленский, пытаясь спасти свой рейтинг, закрывает три ведущих оппозиционных телеканала.

Так, испанское издание La Vanguardia отреагировало на указ Президента Украины о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Издание пишет, что Зеленский подписал указ на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также отмечается, что санкции, по сути, направлены и против партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», так как собственник упомянутых телеканалов Тарас Козак является народным депутатом от этой политической силы.

В самой ОПЗЖ уверены, что таким образом Зеленский пытается отвлечь общество от того, что не в состоянии решить большинство проблем в стране.

«Медведчук (председатель Политсовета ОПЗЖ. – Ред.) заявил в ответ на санкции, что Зеленский намерен "зачистить информационное поле" и таким образом остановить падение своей популярности, а также обвинил Президента в нежелании реагировать на нерешенные проблемы, такие как конфликт на востоке Украины, рост цен на газ, отсутствие вакцин против COVID или ограничения на использование русского языка», – пишет La Vanguardia.

Издание также отмечает падение уровня доверия к Зеленскому со стороны украинцев.

В качестве примера La Vanguardia приводит данные последнего соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым Зеленскому доверяют всего лишь 35,6% украинцев.

Более того, если бы сейчас в стране состоялись досрочные парламентские выборы, то их бы выиграла «Оппозиционная платформа – За жизнь», набрав почти 16% голосов. Партию Зеленского «Слуга народа» поддержали бы только 12% избирателей.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что его политическая сила будет добиваться импичмента Президента Владимира Зеленского.

«Мы будем идти правовым путем. Важно выдержать законодательную процедуру. Вопрос импичмента очень сложный, нужно 226 голосов народных депутатов, чтобы начать процедуру импичмента. Но мы будем бороться. Мы не собираемся опускать руки, мы не собираемся сдаваться узурпаторской власти», ‒ сказал Виктор Медведчук.
ForUm

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