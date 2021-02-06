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Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.

Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.

«Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации», - сообщил он.

Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

«Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие», - считает он.

Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
ForUm

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