Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации.
Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.
По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.
«Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации», - сообщил он.
Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.
«Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие», - считает он.
Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.
Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
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