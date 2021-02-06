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Настоящая причина появления указа Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это абсолютное лидерство «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Что касается Зеленского, то запрет на работу украинских телеканалов – это политического самоубийство. К такому выводу пришли политические эксперты и журналисты.

«Какое жестокое политическое самоубийство…» – написал в Facebook политический эксперт Сергей Белашко.

Белашко включил запрет на работу трех украинских телеканалов в число самых громких провалов власти во главе с Зеленским за последнее время.

«Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая – крупнейшего экономического партнера Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (Дубинский, напомню, курировал по партийной линии СН один из ключевых регионов), теперь еще и запрет оппозиционных телеканалов…» – перечислил провалы в политике нынешней власти эксперт.

«Все это на фоне окончательного развала «монобольшинства» в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта, жестких и уже публичных разборок в руководстве МОУ и СБУ, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнерами, полного провала с привлечением инвестиций... Наверное, именно так выглядит мэм «Слабоумие и отвага»,  – иронически заключил политический эксперт Сергей Белашко.

«Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Соломон», – такими словами прокомментировала пост Белашко блогер Светлана Иванова.

А журналист Алексей Ильяшевич пояснил, что главная причина атаки Зеленского на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK – это абсолютное лидерство партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которая почти на 6% опережает «Слугу народа» Владимира Зеленского.

«Все три телеканала – в топе украинского информационного вещания. Это, с одной стороны, показатель их профессионализма (контент действительно качественный). С другой стороны, рейтинги ZIK, NewsOne и «112» говорят о востребованности идей ОПЗЖ. Ниже я уже писал, что КМИС фиксирует абсолютное лидерство партии Медведчука (отрыв от «Слуги народа» – почти 6%). Вот главная причина происходящего», – подчеркнул журналист.

«Зеленский бьет не по конкретным телеканалам. И даже не по Медведчуку. Он бьет по той Украине, которую не добили в 2014 году и за пять лет правления Порошенко», – резюмировал журналист Алексей Ильяшевич.
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