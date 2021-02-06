В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов Украины. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

«Уверен, что в ближайшее время санкции продолжатся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде», - заявил Данилов.

Он добавил, что у СНБО есть достаточно доказательств для ведения подобных ограничений.

«И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается», - подчеркнул Данилов, отметив, что новые санкции коснутся и физических и юридических лиц.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».