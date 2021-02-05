Сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе совещания с президентом Владимиром Зеленским.

Общие условия адаптивного карантина, который правительство намерено ввести до 30 апреля, будут более мягкими. Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении ограничительных мер в отношении владельца ряда телеканалов было оправданным и законным, его поддержали международные партнеры Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на Донбассе происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю и эта тема обсуждалась на заседании СНБО относительно санкций против телеканалов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в Украине ежедневно происходит «шпионская война», потому что агентурная сеть Российской Федерации на территории нашего государства «просто безумная».

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Компания Pfizer в ближайшее время подаст документ на регистрацию своей вакцины в Украине. Вакцинация в Украине будет добровольной и бесплатной.

На Запорожской теплоэлектростанции «ДТЭК Днепроэнерго» в Энергодаре произошло аварийное отключение энергоблока №1.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель расценивает заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторические и пиарное прикрытие защиты активов руководителей этой политической структуры.

В Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон по уровню распространения COVID-19.