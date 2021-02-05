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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что задача украинской власти - не дать президенту Российской Федерации Владимиру Путину захватить Украину.

Как передает УНИАН, об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума «Санкции против российской пропаганды».

Секретарь СНБО заявил, что Украине ни в коем случае нельзя останавливаться в отстаивании своих интересов.

«Если мы остановимся и если мы не будем отстаивать национальные интересы - мы проиграем. И тогда Путин, начиная, скажем так, с 2000 года, когда он себе вложил в голову, что он захватить Украину... его мечта может сбыться. Наша задача - не дать ему этого сделать», - заявил Данилов.

При этом он уверен, что Украина сможет на 100% не дать Путину реализовать его планы.

«Я периодически общаюсь с Владимиром Зеленским и четко понимаю, каким образом в дальнейшем будут развиваться все эти события. Я знаю, каким образом мы будем отстаивать наш суверенитет для того, чтобы мы были независимы от кого-либо. И я уверен, что 100% победа будет за нами», - заявил Данилов.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».
ForUm

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