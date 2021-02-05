Президент Владимир Зеленский отметил, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении ограничительных мер в отношении владельца ряда телеканалов было оправданным и законным, его поддержали международные партнеры Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Решение СНБО законное, логичное, оправданное и, главное, - справедливое. И еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семерки», которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», - отметил он.

Президент отметил, что как человек, который более 20 лет проработал на телевидении, которому запрещали концерты, фильмы и сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова, он принял решение о санкциях, имея веские причины.

«Если кто забыл - Россия аннексировала у нас Крым, а часть нашей территории сегодня оккупирована, уверен, что временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, - все они создают угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В частности с помощью санкций», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что закон «О санкциях» начал действовать с 2014 года, когда в Украине продолжается война. Именно поэтому в строгом соответствии с этим законом, а также Конституции Украины, на основании постановления Верховной Рады от 2018 и данных Службы безопасности Украины СНБО принял решение о применении санкций к собственнику каналов 112 Украина, ZIK, NewsOne и других.

По его словам, эти каналы удерживали «информационные армии», которые очень профессионально вводили в заблуждение население Украины, в частности относительно земельной реформы, вопроса снижения тарифов и войны на Донбассе.

«Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт, ссора, маленький «междусобойчик», - отметил президент.

«Именно это главная причина прекращения вещания - и единственная, а не какая-то критика меня как президента. Давайте честно - сегодня власть получает от всех каналов: и от частных и от государственных, но далеко не все каналы попадают под санкции от власти», - добавил Зеленский.

Президент также ответил на обвинения в «зеленом фашизме» - глава государства сообщил, что его дед воевал на фронте во время Второй мировой войны, а братьев деда и их семьи убили нацисты.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».