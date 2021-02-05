Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркивает, что решение о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK отменить невозможно.

Об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности «Санкции против российской пропаганды», передает УНИАН.

По словам секретаря СНБО, работа над решением относительно этих санкций началась еще летом прошлого года. «Нам было понятно, что это не средства массовой информации. Это чисто пропагандистская машина Российской Федерации, и более того, когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или другие вещи на этих каналах, - нам стало понятно, что это очень опасная ситуация для безопасности Украины», - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что эти три канала «совершали информационный террор против нашего государства, который развернула РФ с использованием своих приспешников».

«И до тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы о деятельности этих лиц, непосредственно на территории Российской Федерации, до тех пор, пока мы не собрали это в единый пул - мы не могли принять решение. Тогда мы с вами могли подвергнуться риску отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно, так как еще раз подчеркиваю, - то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти 8 месяцев... материалы, они были реализованы в то время, когда они были готовы. Поэтому никакой конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил - это полная чушь», - подчеркнул Данилов.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».