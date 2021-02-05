Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в Украине ежедневно происходит «шпионская война», потому что агентурная сеть Российской Федерации на территории нашего государства «просто безумная».

Как передает УНИАН, об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума «Санкции против российской пропаганды».

Секретарь СНБО сказал, что материалы для блокирования телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK готовились в условиях закрытости.

Он выразил сожаление, что в Украине с начала 1990-х годов сделали очень большую ошибку, когда не распустили советский Комитет госбезопасности. «Когда мы не закрыли на улице Банковой крест-накрест службу безопасности «КГБ», переименовали ее в Службу безопасности Украины, оставили тех же работников, - и это очень-очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная, поэтому у нас идет не только горячая война, которая есть в Донецкой и Луганской областях, оккупированных Российской Федерацией. У нас еще есть так называемая шпионские война», - подчеркнул Данилов.

По его словам, эту войну «мы якобы не замечаем, но мы чувствуем ее на себе, на своей шкуре каждый день тем, что они, как говорил классик, работают». Также Данилов отметил, что считает эту ситуацию опасной.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».