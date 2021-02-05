Введение санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это зачистка информационного пространства Украины, выгодная американским кураторам нынешней украинской власти. И решение о санкциях принималось в центре политического управления Украиной ‒ в посольстве США. Причем в данном случае интересы Вашингтона и личные интересы Владимира Зеленского совпали.
Об этом в интервью телеканалу «RT Россия» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.
«У нас центр политического управления страной находится тут недалеко ‒ в посольстве Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно для того, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия, которые были реализованы господином Зеленским», – отметил парламентарий.
По мнению Медведчука, в ситуации с санкциями личные интересы Президента Украины и интересы Вашингтона совпали.
«…В данном случае он (Владимир Зеленский. – Ред.) действовал в первую очередь, я думаю, в собственных, личных интересах, потому что эти каналы ему серьезно мешали, донося правду до людей и постоянно рассказывая о том, как он "управляет" государством. Потому что фактически государственное управление в стране развалено и им, и его командой, и правительством, как первым, так и вторым. Но то, что он этого не сделал бы никогда без разрешения Вашингтона, ‒ это тоже факт», – подчеркнул народный депутат.
Также политик заявил, что США осуществляет внешнее управление Украиной с 2014 года, а с приходом к власти Владимира Зеленского оно только усилилось.
«Оно (внешнее управление. ‒ Ред.) "удачно" развивалось при Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», – отметил Виктор Медведчук.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность, даже если ты Президент страны.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время