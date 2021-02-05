Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятый президент Петр Порошенко мог заблокировать телеканалы Виктора Медведчука, но ему на тот момент не хватило политической воли.

«Когда президент Зеленский подписал указ, я с ним полностью солидарен, у него хватило политической воли и хватило достаточно законных оснований», - заявил он в эфире «Право на владу», передает Украинская правда.

На вопрос, что мешало это решение принять раньше, Аваков ответил: «Не было политической воли. Ну, это я очень аккуратно говорю. В какой-то момент времени у ряда членов СНБО и у президента Украины на тот момент Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в данном вопросе не принял такого решения – не хватило политической воли. У Зеленского хватило».

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула Виктора Медведчука, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию, и выборы не признали бы честными и прозрачными.