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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель расценивает заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторические и пиарное прикрытие защиты активов руководителей этой политической структуры.

«На самом деле в этом случае импичмент – это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии», - написала она в Facebook.

«Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека», - резюмировала Мендель.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

В четверг, 4 февраля, состоялся XXIV съезд политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», на котором было принято решение о начале процедуры импичмента  Зеленскому.
ForUm

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