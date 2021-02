Действия президента Владимира Зеленского противоречат надеждам украинцев. Фактически Зеленский продолжил политику «партии войны» во главе с Порошенко. Так блогер Сергей Медведев прокомментировал атаку власти во главе с Зеленским на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Владимир, за вас голосовали только чтобы не за Порошенко. А ваши действия идут вразрез с надеждами большинства. Вы не заткнули рот нацистским радикалам, вы продолжили политику войны. Простите», - написал блогер в Facebook.

По мнению Медведева, атака Зеленского на телеканалы добавляет голосов «Оппозиционной платформе - За жизнь» Медведчука.

«Спасибо, что добавляете голосов ОПЗЖ. Наверное, это единственное правильное решение, чтобы достойно уйти», - отметил блогер.

«Решение запретить работу оппозиционных каналов, фактически оставить без работы сотни украинских журналистов - правильное. Оставить без альтернативного мнения миллионы украинцев - отлично», - ехидно заметил блогер.

Вместе с тем, подчеркнул Медведев, наиболее достойно в нынешней ситуации ведет себя председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Выгодополучателем в вашем решении будет Медведчук. Вернее, Виктор Владимирович Медведчук, поскольку именно он выглядит достойно в этой ситуации», - заключил блогер Сергей Медведев.

Политический обозреватель Аркадий Шевченко в своем комментарии поддержал позицию Медведева.

«Вся эта ситуация четко показала, who is who. Так называемая оппозиция - Порошенко и Тимошенко - заслужили себе прозвище «ряженые», потому что поддержали незаконный запрет работы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Особенно Тимошенко, которая цинично ходила на телеэфиры на «112» и NewsOne, а теперь поддерживает блокировку телеканалов», - возмутился политический обозреватель.

Шевченко констатировал: атака власти свидетельствует, что Зеленский и компания воспринимают Медведчука как лидера оппозиции, а Порошенко и Тимошенко как своих идейных соратников.

«Власть «по беспределу» пошла, Зеленский показал, что считает лидером оппозиции Медведчука, именно поэтому на него и нацелен весь этот удар. А Порошенко и Тимошенко – это так, ряженые. Чего их бояться? Идеология у них такая же как у Зеленского - кланяться перед МВФ и выполнять приказы «вашингтонского обкома», – резюмировал политический обозреватель Аркадий Шевченко.