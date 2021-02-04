Главный редактор российского телеканала RT (российской телекомпании, ранее известной как Russia Today) Маргарита Симоньян предложила работу журналистам украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

«Предлагаю работу сотрудникам украинских телеканалов, которые только что закрыл демократ Зеленский», - написала Симоньян в Twitter.

А также предлагаю работу:



1. Сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 4, 2021

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.