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Идею отставки президента Владимира Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46% украинцев, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы «Рейтинг».

При этом Зеленский президентский рейтинг возглавляет.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За  Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, Петра Порошенко - 16,4%, Юлию Тимошенко -12,3%.

Игоря Смешко поддерживают 7,5%, Владимира Гройсмана – 4,3%, Олега Ляшко - 4,0%, Дмитрия Разумкова - 3,2%, Сергея Притулу - 3,1%, Олега Тягнибока – 2,1%, Виталия Кличко - 1,1%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко – 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Бойко и Порошенко – паритет: 51% на 49%.

Напомним, согласно опросу КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы более 22% украинцев, уверенных в своем выборе. При этом в декабре 2020 года Зеленского готовы были поддержать 27%.
ForUm

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