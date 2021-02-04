Обеспокоенность международных и национальных организаций, которые занимаются защитой свободы слова и отстаиванием прав журналистов, относительно санкций, введенных в действие решением СНБО Украины по отдельным информационным ресурсам, ожидаемая и понятна, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«В то же время считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме», - отметил он.

Как сказано в заявлении International и European Federation of Journalists, «запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах».

«В связи с этим хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым – война. Война, которую ведет против нашей страны Россия, используя, в частности, все технологии информационной войны, которые никоим образом «не соответствуют международно-правовым стандартам», на необходимость соблюдения которых нам указывают», - подчеркнул Данилов.

Одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков.

Секретарь СНБО подчеркнул, что IFJ и EFJ стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он соответствует высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности.

«Возможна была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на «свободу слова»? А Украина на сегодняшний день находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте, одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства. На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость», - резюмировал Данилов.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.