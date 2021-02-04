Санкции Президента Украины Владимира Зеленского в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые 3 февраля были отключены от вещания, журналистское сообщество назвало наступлением на свободу слова. В свою очередь, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук считает указ Зеленского незаконным и антиконституционным. Об этом пишет сайт белорусского телеканала СТВ.

«Имеет место грубейшее нарушение Конституции и действующего законодательства. Господин Зеленский и Совет национальной безопасности, который он возглавляет, не имеет права применять санкции к гражданину Украины, которым является собственник трех каналов – Тарас Козак, народный депутат Украины. У нас есть закон, где сказано, что санкции применяются только и исключительно в отношении иностранных граждан, нерезидентов. Поэтому это неконституционно, это незаконно», – цитирует белорусский интернет-портал слова Виктора Медведчука.

Также сообщается, что владелец украинских телеканалов, народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак считает, что санкции против него – это сведение счетов с оппозицией, так как его медиа открыто критиковали власть и показывали реальное положение вещей в стране.

Кроме того, интернет ресурс отметил, что на запрет вещания телеканалов отреагировал и Союз журналистов Украины, назвав это «наступлением на свободу слова».

Далее в материале на СТВ приводится совместное заявление каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые попали под действие санкций Зеленского, где говорится, что решение Президента – это «политическая расправа над неугодными СМИ».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией. Это и личные репрессии, и возбуждение уголовных дел, и давление на бизнес. Однако, парламентарий подчеркнул, что политики от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.