Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne «симметричным на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на нашу свободу и независимость».

По информации из источников ZN.UA, в СБУ и Офисе президента, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

В Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов Виктора Медведчука - 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом заявил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула Виктора Медведчука, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию, и выборы не признали бы честными и прозрачными.

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.

Европейский Союз отреагировал на введение санкций, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные пределы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении нескольких телеканалов

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