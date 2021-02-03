Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.

Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

На вопрос, будет ли рассматриваться возможность введения санкций против других телеканалов, и в частности региональных, которые вещают на востоке Украины, на которых выходят антиукраинские сюжеты и программы.

«Таких каналов очень много. В зависимости от того, как только будут у нас соответствующие документы, именно документы, не эмоции ... мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Неважно - это на востоке или на западе, или на юге, или в ком-то другом месте», – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что «позиция будет жесткой, потому что мы находимся в крайне сложном на сегодняшний день положении».

«Мы находимся в состоянии войны. Это нужно всем осознать и понимать», - подчеркнул он.

По словам Данилова, враг Украины коварный и на украинском обществе лежит ответственность за то, чтобы страна сохранилась.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.