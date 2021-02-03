РФ ведет информационную войну против Украины, и «пятая колонна» внутри нашего государства способствует этому. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Данилов отметил, что решение СНБО Украины было принято путем письменного голосования. В голосовании, сказал он, приняли участие 18 из 19 членов Совета, 17 проголосовали «за», один воздержался, один - министр обороны Украины Андрей Таран - не голосовал, поскольку находится в рабочей командировке в Индии.

«Относительно законности санкций - у нас нет никаких сомнений, что все сделано в рамках действующего законодательства, и соблюдены все необходимые процедуры», - заявил он.

По его словам, санкции были приняты с учетом постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года. Предложения, обоснованные соответствующими документами, были внесены также Службой безопасности Украины.

«Президент Владимир Зеленский является гарантом Конституции, и все происходит в рамках законодательства и конституции», - отметил секретарь СНБО Украины.

«Речь в данном случае идет не о свободе слова. Речь идет об информационном терроризме по отношению к нашей стране, и мы не можем этого допустить», - заявил секретарь СНБО Украины, добавив, что против Украины ведется информационная война, которая является частью гибридной российской агрессии.

Данилов добавил, что подготовка документов для решения СНБО Украины соответствующими службами заняла длительное время. «Если кто-то считает, что это можно сделать за один день или неделю, то он глубоко ошибается», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.