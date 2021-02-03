Попытка президента Владимира Зеленского запретить работу оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – это фатальное решение для украинской власти. Об этом в своем тексте «Хроники пикирующего компрадора» пишет блогер Игорь Лесев.

«Телеканалы Медведчука интересны зрителям не «пророссийской пропагандой», о чем сейчас хором орет информационное отребье Зе… Телеканалы Медведчука смотрели, потому что на них были площадки конкурентных и открытых дискуссий», - пояснил блогер.

«Обвал рейтинга Зе и его Партии тупых и недоразвитых с телеканалами Медведчука связан опосредованно. Да, «зеленых» там критикуют. Но их там критиковали и в 19-м, что не помешало СН одержать на выборах уникальную победу. А рейтинг сейчас валится не из-за телеканалов, а потому что Зеленский - предатель своих избирателей, а СН - тупые и недоразвитые», - уточнил автор.

Если рассматривать юридическую сторону вопроса, отметил Лесев, то «телеканалы закрыты по беспределу».

«Это чистейшей воды конкретные статьи УК, юристы об этом лучше расскажут. Но ведь и Зеленский по какому-то там своему образованию юрист. А еще Зеленский паталогический трус. Во всех своих телодвижениях, что наглядно видно все эти два года. И вот он идет на откровенное уголовное преступление. Это означает только одно - данное решение принималось в самом родном для нас посольстве. Об этом же свидетельствует и дружный хоровод соросни», - аргументировал блогер.

«Отсюда следующий пункт - Зеленский не президент, а реЗедент в нашей стране. Пазл сходится до неприличной картинки. Рынок земли, меморандум с МВФ по тарифам ЖКХ, атака на КСУ, защита Сытника, исключение из фракции Дубинского… Теперь вот телеканалы. Во всем этом нет не только украинско-народных интересов, но нет ни капли хотя бы какой-то нашей местной законности. Зеленский - слуга НЕ украинского народа», - добавил он.

По мнению Лесева, в результате решения Зеленского рейтинги оппозиции будут только расти.

«Зе породил мощнейшие линии разлома. Например, уже закрыт вопрос даже теоретической реинтеграции ЛДНР. Также, остается вопрос, что теперь ему делать с ОПЗЖ. По логике беспредельного гопника, он теперь должен разгромить партию с арестами ее лидеров. Потому что дальше эта партия будет только набирать. А одновременно с ростом ОПЗЖ будет набирать и Петро», - сделал прогноз блогер.

По словам Лесева, Зеленский - это компрадор, который «плюнул в лицо миллионам людей, у которых забрал право самостоятельно переключать кнопку…»

И все же, уверен Лесев, что попытка закрыть телеканалы не поможет власти, потому что украинцы уже испытывают к Зеленскому всенародную ненависть.

«И да, ничего у него не выйдет. Ненависть к Зеленскому давно уже всенародная и совершенно бесплатная. Да и фигура Зеленского, равно как и его будущее, сейчас интерес вызывает сугубо анатомический. Слишком мелкий, злобный и бесполезный персонаж на теле Украины», - заключил блогер Игорь Лесев.