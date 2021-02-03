Европейский Союз отреагировал на введение санкций СНБО против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные пределы.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, передает «Европейская правда».

Стано заявил, что Евросоюзу известно о введении санкций СНБО против Тараса Козака, владельца телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, и ЕС сейчас оценивает это решение.

«По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что господин Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами», - заявил Стано.

Он подчеркнул, что в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает большое значение независимости и свободе СМИ. Стано также констатировал, что украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.

«Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от информационных манипуляций законны, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно происходить при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Посольство Соединенных Штатах Америки поддерживает санкции.