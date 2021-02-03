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Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

«Ведь эти каналы – в эфирной, спутниковой, или в интернет-трансляциях – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины», - заявил министр.

«Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должен знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент», - резюмировал Ткаченко. 

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.
ForUm

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